Общество

Рособрнадзор начинает серию публикаций на своем YouTube-канале видеоконсультаций по подготовке к ЕГЭ-2018

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки начинает публикацию на своем YouTube-канале видеоконсультаций по подготовке к единому государственному экзамену 2018 года.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в создании 12 видеороликов приняли участие руководители федеральных комиссий по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ-2018, психологи, учителя школ и преподаватели вузов. В видеоматериалах детально разбираются нюансы и особенности каждого предмета, даются советы по подготовке и рекомендации по выполнению отдельных заданий.

В первом видео – по обществознанию – речь пойдет об использовании кодификаторов и спецификаций, детальном разборе таких тематических блоков предмета как: «Человек и общество», «Социальные отношения», «Экономика», «Политика» и «Право».

«В этом году мы привлекли к работе над видеорекомендациями преподавателей, которые, имея большой практический опыт, поделились своими знаниями. Для нас важно, чтобы выпускники пришли на экзамены максимально доготовленными и получили заслуженные оценки», - отметил заместитель министра образования РФ – руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов.

Видеоконсультации по предметам ЕГЭ будут опубликованы в течение февраля на YouTube-канале ведомства. Помимо этого на канале уже размещены выпуски передачи «О ЕГЭ предметно» 2018 года - совместного проекта Рособрнадзора и Общественного телевидения России, в котором специалисты Федерального института педагогических измерений рассказывают о ЕГЭ и отвечают на вопросы телезрителей.

Ранее Рособрнадзором также были подготовлены и размещены для свободного скачивания информационные плакаты ЕГЭ-2018 http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6555.