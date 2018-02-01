Общество

В Псковской области отменяется запрет выхода на лед

С 3 февраля в Псковской области отменяется запрет выхода населения на лед Псковского, Теплого и Чудского озер, установленный 25 декабря. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации области, соответствующее распоряжение Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подписал в пятницу, 2 февраля, зампредседателя органа, заместитель губернатора Александр Кузнецов.

Решение об отмене запрета принято на основании данных ледовой разведки и в связи с установлением устойчивого ледового покрытия на акватории Чудского, Псковского и Теплого озер.

Отметим, что запрет снимается только на выход на лед, но не на выезд транспортных средств.