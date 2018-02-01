Общество

Депутаты согласовали заключение трудового договора с замглавы администрации Пскова Александром Коноваловым

Депутаты Псковской гордумы согласовали возможность заключения трудового договора и его условий с заместителем главы администрации города Пскова Александром Коноваловым. Решение принималось тайным голосованием. «За» проголосовали 23 депутата, 1 против.

Александр Коновалов поблагодарил депутатов за доверие и пообещал все свои силы и опыт направить на благо Пскова.

Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, данная процедура является формальной, поскольку по сути Александр Коновалов работает в этой должности с 9 января.

Он курирует в администрации Пскова социальные вопросы. О его грядущем назначении было объявлено в конце декабря 2017 года.

Добавим, что сегодня же депутаты продлили на три месяца срок исполнения обязанностей заведующих двух детских садов: Центра развития ребенка-детский сад №7 «Росток» Ирине Тарасовой и детского сада №22 «Теремок» Екатерине Коноваловой.