Общество

Москвич, пожелавший купить у псковича «Лексус», заплатил за него 17 штрафов ГИБДД

Сразу 17 штрафов ГИБДД у судебных приставов оплатил житель Москвы за бывшего хозяина купленной машины, чтобы оформить ее на себя.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, на исполнении у судебного пристава-исполнителя ОСП Великолукского, Куньинского и Новосокольнического района на исполнении в отношении должника находилось сразу 17 исполнительных производств по взысканию штрафов в пользу ГИБДД. Все штрафы ГИБДД на данного гражданина приходили из Москвы по автотранспортному средству «Лексус».

Исполнительные производства были возбуждены в период с лета 2017 года. Сам должник, находился в неизвестном местоположении для судебных приставов, но штрафы на его имя в службу поступали очень часто.

30 января на прием в отдел судебных приставов обратился гражданин из Москва, который хотел поставить на учет автотранспортное средство, купленное у другого гражданина, но на автомобиле наложен запрет. Гражданин не стал пререкаться и оплатил все 17 административных штрафов ГИБДД за владельца машины, т. к. запрет необходимо было снять срочно.

Все 17 исполнительных производств гражданина теперь подлежат окончанию, запрет на автомобиль снят.

Напомним, проверить не только себя на долги, но и тех, у кого вы приобретаете движимое имущество, можно на официальном сайте Управления ФССП России по Псковской области через сервис «Банк данных исполнительных производств».