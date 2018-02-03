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Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник

Прощание с псковским кузнецом Евгением Вагиным состоится во вторник, 6 февраля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей близкие усопшего, в 10.00 пройдет отпевание в храме Александра Невского (Псков, ул. Мирная, 1), в 12.00 запланировано прощание у Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7).

Погребение пройдет на Мироносицком кладбище (Псков, ул. Коммунальная, 13) около 13.00.

Как сообщалось, известный псковский кузнец, художник-реставратор, позолотчик, бард Евгений Вагин ушел из жизни 3 февраля.

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Евгений Вагин родился 4 июня 1959 года в городе Пскове. Закончил политехнический институт, после чего обучался в ВХНРЦ им. академика И.Э. Грабаря (г. Москва) по специальности художник-реставратор по металлу.

Художественной ковкой занимался с 1988 года. Неоценимую поддержку и влияние на творчество Евгения Вагина, в первые годы, оказал кузнец и художник Смирнов Сергей. Принимал участие в реставрационно-позолотных работах на крупнейших культурно-исторических объектах.

С 2008 года являлся организатором и вдохновителем историко-этнографического центра «Псковский кузнечный двор» в Псковском музее-заповеднике.

Лауреат премии правительства Российской Федерации «Душа России» в номинации «Народный мастер», Почетный член Российской Кузнечной Академии им. проф. А.И. Зимина, лауреат премии «Статус Медиа» в номинации «Культура». «Народный мастер» Псковской области.