Общество

В Пскове обсудят корректировку территориальной схемы вывоза и обработки ТКО

В пятницу, 9 февраля, в администрации Псковской области состоится заседание рабочей подгруппы по вопросам утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона со ссылкой на председателя государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрея Агапова.

В совещании примут участие представители профильных ведомств, областные и городские депутаты, инвесторы, претендующие на позицию регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

В ходе заседания будут обсуждаться вопросы, связанные с корректировкой территориальной схемы вывоза и обработки ТКО.

Заседание станет продолжением дискуссии, состоявшейся на прошлой неделе в рамках первой рабочей группы по вопросу обращения с ТКО под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова. Напомним, учитывая актуальность и социальную значимость вопроса, руководитель региона принял решение переформатировать группу и лично возглавить ее работу.