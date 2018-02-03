Общество

Как оформить льготу по уплате земельного налога за 6 соток в Псковской области

С 1 января 2018 года произошли важные изменения в налоговой отрасли. Самые значимые из них - это называемая «налоговая амнистия» и налог на шесть соток. Как получить и оформить налоговые льготы, корреспондент Псковской Ленты Новостей узнал у специалиста Межрайонной ИФНС России №2 по Псковской области.

ПЛН: Расскажите, в отношении чего предусматривается «налоговая амнистия»?

Специалист: 28 декабря 2017 года был принят Федеральный закон № 436, который предусматривает «налоговую амнистию» в отношении налога на имущество, земельного и транспортного налогов, налоговой задолженности ИП или банкротов.

ПЛН: За какой именно период будут списаны денежные обязательства?

Специалист: Задолженность будет признана безнадежной к взысканию и списана по состоянию на 1 января 2015 года. Также будет ликвидирована и просрочка по пеням.

ПЛН: Чтобы списались долги, какие нужно предоставить сведения, нужно ли писать заявление?

Специалист: Процедура списания задолженности будет проводиться налоговым органом самостоятельно и не требует личного обращения должника.

ПЛН: А с накопившими долгами ИП после 2015 года что произойдет?

Специалист: Начисленные налоги физических лиц после 1 января 2015 года подлежат безусловной оплате и необходимо принять срочные меры по погашению задолженности

ПЛН: А кого коснется налоговый вычет по земельному налогу?

Специалист: Такая норма распространяется на всех пенсионеров, героев СССР, героев России, инвалидов I и II групп, инвалидов детства и, конечно, ветеранов ВОВ.

ПЛН: Какой именно положен вычет?

Специалист: Начиная с 2017 года, налоговая база при исчислении земельного налога уменьшается на сумму кадастровой стоимости 6 соток земельного участка в отношении только одного земельного участка.

ПЛН: А если участок больше 6 соток?

Специалист: Если площадь участка составляет ровно 6 соток, то налог начисляться не будет, а если участок превышает 600 кв. м - налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.

ПЛН: А если этим участком владеют несколько собственников?

Специалист: Если земельный участок находится в совместной собственности, и одна доля принадлежит льготнику, то вычет 6 соток предоставляется на долю площади земельного участка, принадлежащего этому льготнику.

ПЛН: Играет ли роль при получении льготы месторасположение участка?

Специалист: Вычет применяется независимо от категории земель, вида пользования и месторасположения.

ПЛН: Как оформить налоговую льготу?

Специалист: Для использования вычета за 2017 год нужно обратиться с заявлением о льготе в любую налоговую инспекцию, также все это можно оформить в МФЦ или через личный кабинет на сайте налоговой службы.