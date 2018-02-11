Общество

В ходе форума «Вместе решаем проблемы села» будут работать две секции

Форум «Вместе решаем проблемы села» в Псковской области будет состоять из двух секций. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа со ссылкой на заместителя председателя Псковского облсовпрофа Надежду Партхаль, первая секция называется «Развитие производственной инфраструктуры в сельской местности Псковской области».

«К участию в работе этой секции мы пригласили заместителя начальника Главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Татьяна Бабичева, которая планирует выступить с докладом о перспективах развития сельской кооперации в регионе. Также в работе этой секции примет участие руководитель Автономной некоммерческой организации «Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской области» Анастасия Иванова, которая расскажет о стимулировании развития малого и среднего предпринимательства в сельской местности на территории Псковской области. Приглашены к участию и. о. председателя государственного комитета Псковской области по транспорту Игорь Сильченков и руководитель Управления Федеральной почтовой связи Псковской области Андрей Марков. Мы рассчитываем обсудить те инфраструктурные проблемы, которые чаще всего поднимают жители села», - рассказала заместитель председателя облсовпрофа.

Вторая половина форума будет посвящена «Состоянию и перспективам развития социальной сферы в сельской местности на территории Псковской области».

«К социальной сфере мы отнесли не только социальную защиту, но и образование, здравоохранение, культуру. Поэтому к участию в форуме приглашены все руководители профильных комитетов и управлений администрации Псковской области. В том числе и начальник Главного государственного управления социальной защиты населения Армен Мнацаканян, с которым мы намереваемся вновь обсудить меры социальной поддержки сельских специалистов – индексацию компенсации на ЖКУ, которая по-прежнему составляет 1100 рублей, а также зависимость этой компенсации от занимаемой работником ставки и другие вопросы. Председатель государственного комитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников расскажет о перспективах кадрового обеспечения в сельской местности. Планируется также участие руководителя Государственной инспекции труда в Псковской области Геннадия Иойлева, ведь именно в сельском хозяйстве у нас происходит большое количество несчастных случаев на производстве», - подчеркнула Надежда Партхаль.

Представители профсоюзной стороны выразили надежду, что форум пройдет в конструктивном ключе, и все его участники включаться в активный диалог, чтобы действительно вместе решить проблемы псковского села.

Напомним, что форум состоится 16 февраля по адресу: Псков, ул. Советская, 15, большой зал Псковского облсовпрофа. Регистрация участников начнется в 9.30.