Администрация Псковской области разработала проект постановления о внесении изменений в положение о предоставлении мер соцподдержки сельским специалистам

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова ответила на обращение Псковского областного совета профсоюзов от 11 января 2018 года по поводу мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.
Напомним, что в обращении профсоюзной стороны предлагалось внести изменения в нормативные документы, закрепляющие право на получение компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области, в полном объеме вне зависимости от ставки расчета заработной платы. В настоящее время сельские специалисты, работающие на 0,5 ставки, получают компенсацию в размере 550 рублей, при 0,75 ставки – 825 рублей, но при нагрузках более 1 ставки – не более 1100 рублей. Хотя псковские профсоюзы не раз указывали на то, что данная компенсация должна выплачиваться «в связи с работой и проживанием в сельской местности». «Работник не может «проживать» на половину или 75% в сельской местности. Следовательно, компенсационная выплата должна выплачиваться без учета нагрузки работника», - говорилось в обращении, подписанном председателем облсовпрофа Ульяной Михайловой. Также профсоюзная сторона требовала провести индексацию данной компенсационной выплаты.
В ответе первого вице-губернатора Псковской области на это обращение говорится, что администрацией региона «разработан проект Постановления о внесении изменений в Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности на территории Псковской области». В настоящее время в соответствии с действующим регламентом проект документа находится на согласовании в прокуратуре Псковской области. О принятом решении после согласования всех сторон будет сообщено дополнительно в срок до 1 марта 2018 года.