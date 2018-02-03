Общество

Оплата детского сада из маткапитала в РФ оказалась востребованной, заявляет Голодец

Правительство РФ подвело итоги первого месяца работы новой программы по оплате детского сада из материнского капитала - эта мера, отмечают в кабинете министров, оказалась такой же востребованной, как ежемесячная выплата по рождению второго ребенка, пишет «Интерфакс».

«Мы видим сегодня огромную активность со стороны молодых семей и со стороны мам. Мы констатировали, что с 1 января за содействием в оплате за обучение - то есть можно платить за детский садик за счет материнского капитала - у нас обратилось примерно столько же людей, сколько обратились за пособием по рождению второго ребенка из материнского капитала», - сказала вице-премьер Ольга Голодец на «Неделе российского бизнеса» в Москве в среду.

Она подчеркнула, что это говорит о том, что у молодых матерей крайне востребована тема раннего выхода на работу. Возможность возвращения женщин с маленькими детьми на рынок труда, в свою очередь, имеет последствия, как для бизнеса, так и для российской экономики в целом, отметила О.Голодец.

По ее словам, поддержка доходов семей - важное условие обеспечения экономического роста.

С 1 января этого года в России действует пакет «президентских» мер по поддержке демографии и доходов семей с детьми. Помимо ежемесячных выплат по рождению первого и второго ребенка, он включает также возможность использования средств материнского капитала для оплаты обучения в дошкольных учреждениях.