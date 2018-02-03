Общество

Около 2 тысяч кукол-масленок раздадут в Пскове на праздновании Масленицы

Около 2 тысяч кукол-масленок раздадут в Пскове на праздновании Масленицы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 7 февраля сообщила художественный руководитель ГКЦ Елена Волкова.

По ее словам, в этом году запланированы два масленичных поезда с раздачей кукол-масленок, которые потом можно будет сжечь в общем костре. Заготавливают около 2 тысяч кукол, раздавать их будут возле сценических площадок.

На 15.00 запланировано сожжение масленичного чучела на Октябрьской площади в Пскове. Уже в 14.45 оба масленичных поезда начнут свое шествие к чучелу. Присоединиться может любой желающий.