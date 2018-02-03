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Общество

Заслуженный отдых для дедовичских пенсионеров

07.02.2018 19:27|ПсковКомментариев: 0

В 2018 году тридцать пенсионеров из Дедовичского района смогут бесплатно поправить свое здоровье в профсоюзных санаториях Псковской области – «Хилово», «Череха» и «Голубые озера». Эта программа оздоровления действует с 1 февраля 2018 года в рамках соглашения, подписанного Псковским областным советом профсоюзов и администрацией Дедовичского района. Участников программы отбирала администрация муниципалитета при помощи местного отделения «Союза пенсионеров», которое возглавляет Галина Петровна Кейзерова.

Такая Любовь

Первые участники программы уже отдыхают в санатории «Череха». Среди них – Любовь Константиновна Бельчикова. Тридцать пять лет она отработала в сельском хозяйстве, последние шестнадцать лет – в совхозе «Вязье». Любовь Константиновна была одной из лучших доярок района, награждена медалью «За трудовую доблесть», дипломом «Лучший животновод района». А вот в санатории отдыхает второй раз в жизни: еще при советской власти ездила на воды в Нальчик (тоже по профсоюзной линии), а теперь представилась возможность поправить здоровье в родных краях. Хотя родом она из Казахстана, из Актюбинской области, а в Вязье живет с 1979 года. «Муж сюда привез, здесь жили его родители. Приехали сначала в отпуск, поговорили с директором совхоза о возможной работе, мужа брали шофером, а меня дояркой. Построили нам коттедж на отцовом огороде, в нем я и сейчас живу. Совхоз у нас был очень хороший, богатый. Муж работал на «КамАзе», всю страну на нем объездил, дома редко бывал. Да и у нас работа была тяжелая: в четыре утра каждый день вставали, в лагерях коров доили, они же все лето на свободном выпасе были», — вспоминает Любовь Константиновна.

Ее муж умер пять лет назад, но Любовь Константиновна не одна: у нее шесть детей, семнадцать внуков и уже одиннадцать правнуков! Старший сын, кстати, работает трактористом в том же хозяйстве, где работали и родители. И две дочери тоже: одна доярка, другая – выпускница Идрицкого зоотехнического техникума, была бригадиром (и у нее пятеро детей). «А я вот здесь отдыхаю. Выбрала «Череху», хотя сын, который в Великих Луках живет, агитировал за «Голубые озера», в гости ждал. Но решили все-таки ехать сюда. Приняли нас очень хорошо. Как приехала, сразу и разместили, и на консультацию к доктору отправили. Доктор тоже очень хороший: сразу кардиограмму сделала, все мне объяснила, рассказала, в чем-то даже успокоила, все назначения сделала, от лекарств до процедур. Мне тут и массаж делают, и ванны назначили. Пьем минеральную воду, травяные чаи, кислородные коктейли. Для суставов назначили магнитную терапию, и я думаю, что результат уже есть, при подъеме по лестнице боли нет», — рассказывает Любовь Константиновна.

Для нее очень важно сохранять подвижность: хоть хозяйства теперь и нет (дети уговорили полностью отказаться от домашнего «животноводства», да и трудно было без мужа им заниматься), но огород-то есть. «Тоже отговаривают в этом году поле сажать, особенно картошку. Говорят, у тебя у дома огород большой – развлекайся там, сколько хочешь. А у меня и впрямь большой огород, на него здоровье надо. Сидеть не могу, пока двигаюсь – буду работать», — твердо говорит наша собеседница. И искренне благодарит областной совет профсоюзов и санаторий за возможность подлечиться.

От Дальнего Востока до Кейптауна

Еще один участник программы из Дедович Петр Владимирович Жуков – душа хора ветеранов «Огни над Шелонью», баянист и активный участник множества общественных мероприятий. На пенсию уходил из… детского сада: стараниями плотника Петра Жукова дедовичский «Теремок» вполне оправдывал свое название, не только из Великих Лук — из Москвы приезжали посмотреть на эту красоту, и был Петр Владимирович нарасхват, считай, во всех детских учреждениях Дедович. А, между прочим, двадцать семь лет назад фотографии Петра Владимировича украшали все печатные издания Южно-Африканской Республики (ЮАР), куда он, уроженец Брянщины, попал после своей первой и единственной антарктической экспедиции.

Да, у Петра Владимировича просто фантастическая биография: срочную службу проходил на Дальнем Востоке. «На сопку поднимаешься, видишь, как внизу китайцы рис сажают. Обстановка после пограничного конфликта на острове Даманский была сложная, оплошность на службе могла стоить жизни. После демобилизации стал моряком рыболовного флота, четыре года «топтал» Тихий океан, был ударником коммунистического труда – молодой же был, крепкий, здоровый. Но когда родился сын, пришлось сойти на берег, нам рассчитывать было не на кого», — рассказывает Петр Владимирович. Родня звала в Питер, но большой город – не для него. Выбрал на жительство Дедовичский район, где в это время шло строительство Псковской ГРЭС. Но обстоятельства сложились так, что работать попал не на эту большую стройку, а в мелиорацию. Между тем, обстановка в стране осложнялась, перестройка уже местами превращалась в перестрелку.

Но именно в этот неспокойный период судьба подарила Петру Жукову путешествие в Антарктиду – от института Арктики и Антарктики. «Корочки на «Кировец» пригодились, оказалось, что в экспедиции нужен человек с опытом работы на такой технике и умением ремонтировать ее в полевых условиях, чего у меня, как у мелиоратора, было в избытке. Да и морские навыки пригодились», — вспоминает Петр Владимирович. Про ту свою зимовку (год и два месяца!) он может рассказывать долго и интересно. Хотя далась она очень тяжело. И особенно тяжелым было возвращение в 1991 году: в силу различных обстоятельств, в том числе политических, русские полярники на  стареньком научном судне «Профессор Визе» три месяца, с мая по август, «болтались», как говорит Петр Владимирович, по Атлантике. Одним из пунктов этого пути стал Кейптаун – столица ЮАР. «Профессор Визе» оказался первым советским судном, вошедшим в этот порт. Для республики русские полярники стали настоящей сенсацией. «В экспедиции мы все бороды отрастили, а на обратном пути стали сбривать. Но мы с моим дружком – начальником метеостанции Мыколой (он из Борисполя был) забились: кто до дома бороду сбреет, тот угощает. И чтоб ни одной волосинки не упало! Вот с такими окладистыми бородами мы и появились на палубе, посмотреть, как горячо нас приветствуют южноафриканцы. И попали под прицел всех фото- и телекамер! Это же такой кадр был – настоящие русские «медведи», — смеется Петр Владимирович. Он и сейчас носит бороду в русском стиле. Мастер на все руки, музыкант, общественник. А вот в «Черехе» уже не первый раз – показаний к лечению в санатории, специализирующемся на лечении сердечно-сосудистых заболеваний, у него, к сожалению, много. Но о своих диагнозах он говорить не любит: «Я оптимист, для меня главное, чтобы было «эх!», а не «ой». Но подлечиться, конечно, не мешает».

И за такую возможность, тем более на бесплатной основе, Петр Владимирович Жуков просит передать благодарность Псковскому областному совету профсоюзов и лично его председателю Ульяне Михайловой. «Мы в Дедовичах ей и как депутату благодарны за поддержку, она молодец, и слово держит», — считает Петр Владимирович.

А мы напомним, что до 31 декабря 2018 года в «Черехе» отдохнут 10 пенсионеров из Дедовичей, столько же пожилых дедовичан оздоровят в «Голубых озерах» и в «Хилово». Длительность пребывания в профсоюзных санаториях составляет для них 10 дней.

Елена Ширяева

Теги: #профсоюзы #Псковский облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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