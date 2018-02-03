Общество

Главный судебный пристав области проведет прием граждан в Пскове 8 февраля

8 февраля с 09.00 до 12.00 руководитель Управления ФССП России по Псковской области Сергей Колесников проведет прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, главный судебный пристав Псковской области будет осуществлять прием граждан по вопросам взыскания алиментов, заработной платы, погашения задолженности по кредитам, штрафам, налогам и иным видам взысканий.

Предварительная запись граждан осуществляется по телефону: 8 (8112) 699-020.

Приемная президента Российской Федерации расположена по адресу: Псков, ул. Некрасова, 23.