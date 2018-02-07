Общество

Псковских школьников приглашают на экскурсию в Президентскую библиотеку им. Бориса Ельцина

Псковский региональный центр Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина приглашает всех учащихся школ города Пскова в дни весенних школьных каникул 2018 года на экскурсии в ФГБУ «Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина» (Санкт-Петербург).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении, библиотека расположена в здании, построенном по проекту выдающегося архитектора Карла России в 1835 году в самом сердце Санкт-Петербурга, - на Сенатской площади, неподалеку от Медного всадника.

Обзорная экскурсия представляет собой знакомство с историческими интерьерами здания Синода, а также с современными залами Президентской библиотеки, текущими и постоянными выставками. Экскурсанты получат возможность посетить памятник истории и архитектуры XIX века, а также ознакомятся с реставрационными работами XXI века.

Экскурсия проводится бесплатно с 10.00 до 19.00 во все дни кроме, воскресенья.

Заявки от школ необходимо направлять по электронной почте или факсу: excursion@prlib.ru.

Телефон для справок: 8 (812) 334-25-14.