В деле Александра Гизбрехта появились новые эпизоды

В деле бывшего руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в ходе расследования появились новые эпизоды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе встречи с главными редакторами псковских СМИ сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов.
«Дело расследуется и в ближайшее время будет завершено. Сроки расследования продлевали в связи с появлением дополнительных эпизодов преступной деятельности», - сказал прокурор, отметив, что пока не будет раскрывать подробностей расследования.
Напомним, в 2015-2016 годах и. о. генерального директора Государственного предприятия Псковской области «Псковпассажиравтотранс» Александр Гизбрехт был привлечен к административной ответственности за совершение административных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 20.4 КоАП РФ, ч.ч. 1,3,4 ст. 20.4 КоАП РФ и дважды ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, с назначением административных штрафов в общей сумме 75 тысяч рублей.
В нарушение требований действующего законодательства по указанию Гизбрехта назначенные административные штрафы были оплачены за счет средств ГППО «Псковпассажиравтотранс», сам и. о. генерального директора денежные средства из своей заработной платы в кассу предприятия не вносил. По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, в отношении руководителя государственного предприятия возбуждено четыре уголовных дела по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная лицом с использованием своего служебного положения).
Экс-губернатор региона Андрей Турчак принял решение отстранить Гизбрехта от занимаемой должности в связи с представлением прокуратуры.