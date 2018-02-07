Общество

В деле Александра Гизбрехта появились новые эпизоды

В деле бывшего руководителя ГППО «Псковпассажиравтотранс» Александра Гизбрехта в ходе расследования появились новые эпизоды. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в ходе встречи с главными редакторами псковских СМИ сообщил прокурор Псковской области Сергей Белов.

«Дело расследуется и в ближайшее время будет завершено. Сроки расследования продлевали в связи с появлением дополнительных эпизодов преступной деятельности», - сказал прокурор, отметив, что пока не будет раскрывать подробностей расследования.

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