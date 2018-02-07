Общество

Более 78% доходов псковичей приходятся на потребительские расходы

Среднедушевые денежные доходы населения в январе-ноябре 2017 года, по предварительным данным, составили 22116 рублей в месяц, что больше, чем в январе-ноябре 2016 года на 4%. В реальном выражении с учетом индекса потребительских цен - на 0,1% больше. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина.

Реальные располагаемые денежные доходы населения, по предварительным данным, в январе-ноябре 2017 года по сравнению с 2016-м снизились на 1,4%.



Величина прожиточного минимума на душу населения в 2017 году составила 10545 рублей, трудоспособного населения - 11438 рублей, пенсионеров - 8722 рубля, детей - 10336 рублей.



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций составила 22,6 тысячи рублей и выросла по сравнению с 2016 годом на 4,6%.

Относительно января-ноября 2016 года реальная начисленная заработная плата, которая учитывает изменение потребительских цен, увеличилась на 0,6%.

В январе-ноябре 2017 года в структуре использования населением денежных доходов потребительские расходы составили 78,4%, обязательные платежи и разнообразные взносы - 10,4%, что больше, чем в 2016 голу, на 0,1 и 0,8% соответственно.



За 2017 год псковичи меньше положили денег в банки, больше денег осталось «на руках».