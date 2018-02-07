Общество

На сегодня в Псковской области проживают 636,2 тысячи человек

По предварительным данным, численность населения Псковской области на 1 января 2018 года составила 636,2 тысячи человек и уменьшилась за 2017 год на 5,9 тысяч человек (на 0,9%). Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина.



Естественная убыль населения в регионе увеличилась на 16,2% в результате того, что темпы снижения рождаемости были гораздо значительнее темпов снижения смертности.



В 2017 году в области, по оперативным данным, родилось 6104 ребенка, из них 3129 мальчика и 2975 девочек. Рождаемость населения снизилась на 14,4%.



В 2017 году умерло 11145 человек. Смертность населения в области сократилась на 2,8%. На лиц, умерших от болезней системы кровообращения, приходилось 62,8% всех смертей. Сократилась смертность от внешних причин (на 12,7%), от новообразований (на 2,4%), от инфекционных и паразитарных болезней (на 0,7%).