Общество

На 100 браков в Псковской области приходится 64 развода

На 100 браков в Псковской области в 2017 году приходилось 64 развода, в 2016 году - 69. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина.



В целом в 2017 голу в регионе увеличилось число зарегистрированных браков и разводов.



В 2017 году в области наблюдалась миграционная убыль населения (548 человек), которая также повлияла на сокращение численности населения. Наибольший отток жителей из области приходился на город Санкт-Петербург (19,5 выбывших) и Ленинградскую область (6,7%), Москву (3,8%) и Московскую область (3,2%).