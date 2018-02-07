Общество

Женщины в Псковской области в среднем рожают в 28,4 года

Женщины в Псковской области в среднем рожают в 28,4 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 9 февраля сообщила руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Псковской области Валентина Валиуллина.

По ее словам, в последние годы изменилась возрастная модель рождаемости в сторону увеличения среднего возраста матери при рождении ребенка. В 2016 году данный показатель по области составлял 28,4 года, а в 2015 году - 28,1 года.

Снижается численность женщин детородного возраста. На начало 2017 года по сравнению с 2016 года число женщин в возрасте 20-39 лет (на долю которых приходится более 87% всех рождений) уменьшилось на 2,4 тысячи человек (на 2,9%), что объясняется малочисленностью поколения, родившегося в 1990-е годы.