Общество

Роспотребнадзор предупреждает псковичей о предприятии-призраке

Управление Роспотребнадзора по Псковской области предупреждает граждан о предприятии-призраке ООО «ТоргСервис» (ОГРН 1162130052732), реализующем товары через интернет-магазины.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, в ряде субъектов Российской Федерации уже были выявлены факты продажи указанным продавцом товаров дистанционным способом, не соответствующих условиям договора по качеству. В частности, на таких сайтах как: ecco-shoes.ru.com, pokupochkii.ru, lol.mag-skidka.ru, при продаже товара были размещены сведения о продавце - ООО «ТоргСервис», ОГРН 1162130052732, ИНН 2130167653, 428022, г. Чебоксары, ш. Марпосадское, д. 1Б. Однако, согласно информации, полученной собственником ТЦ «Мегаполис», расположенного по адресу: г. Чебоксары, ш. Марпосадское, д. 1Б, организация с данным наименованием не осуществляет деятельность на торговых площадках указанного торгового центра.

Кроме того, 05.09.2017 г. инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Чебоксары в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) внесена запись о недостоверности содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице.

В связи с наличием в действиях неустановленных лиц признаков мошенничества, копии всех поступивших обращений были направлены для рассмотрения в МВД по Чувашской республике.