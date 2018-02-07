Общество

Экспертный совет обсудил корректировку Территориальной схемы вывоза и обработки ТКО и рассмотрел предложения инвесторов

В пятницу, 9 февраля, в администрации Псковской области состоялось заседание экспертного совета по вопросам утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО) под председательством руководителя аппарата администрации региона Дениса Гуляева. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в совещании приняли участие представители профильных комитетов и управлений, областные и городские депутаты, инвесторы, претендующие на позицию регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области.

Заседание стало продолжением дискуссии, состоявшейся в конце января в рамках первой рабочей группы по вопросу обращения с ТКО под председательством врио губернатора Михаила Ведерникова.

В его рамках участники представили свои предложения по внесению изменений в Территориальную схему обращения с отходами. Среди них - актуализация информации о схеме потоков ТКО, местах несанкционированных свалок и планах региона по модернизации отрасли. Электронная модель схемы выложена в открытый доступ на сайте государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и с ней может ознакомиться любой желающий.

Также участники заседания рассмотрели предложения трех потенциальных инвесторов, которые изъявили желание принять участие в конкурсе по выбору регионального оператора.