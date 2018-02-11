Общество

Очередь за госуслугами сократилась до 18 минут, до выполнения майских указов «осталось 3 минуты»

Удовлетворенность граждан России качеством оказываемых им государственных услуг в прошлом году вплотную приблизилась к уровню, который был определен в качестве целевого в майских президентских указах, свидетельствуют данные Минэкономразвития.

В 2017 году показатель удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных услуг достиг 86,4% против 82,9% в 2016 году, сообщает министерство со ссылкой на данные социологического опроса, пишет «Интерфакс».

Шесть лет назад, когда реформа системы оказания госуслуг только стартовала, этот показатель был ниже 75%.

Опрос показал, что среднее время в очереди за предоставлением госуслуг в 2017 году сократилось по сравнению с предыдущим годом больше чем на 3 минуты - до 18,67 минуты, говорится в сообщении Минэкономразвития. В 2012 году ждать в очереди людям приходилось в среднем по 55 минут.

В майских указах на 2018 год ставилась задача достичь максимального срока в 15 минут в очереди за госуслугой. Этот уровень может быть достигнут в течение года, заявлял ранее министр экономического развития Максим Орешкин.

Минэкономразвития, помимо ежегодных социологических опросов, поддерживает также публичную систему «Ваш контроль» (vashkontrol.ru) для сбора оценок граждан, получавших госуслуги. Оценки граждан собираются через смс-опросы, сайт госуслуг, инфоматы в МФЦ и по другим каналам. В общей сложности в 2017 году граждане оценили таким образом свыше 18 млн госуслуг - в 1,8 раза больше, чем в 2016 году, и из них 60% - это оценки, поступившие из МФЦ. Средние баллы, которые выставляют граждане через систему, уже превысили 90%. Так, по этим данным, в МФЦ в 2017 году удовлетворенность граждан качеством оказываемых услуг (то есть доля оценок «хорошо» и «отлично») выросла до 97,54%.

В МФЦ сейчас можно получить более 30 федеральных и 100 региональных услуг. Центры госуслуг доступны более чем 96% населения России.

В майских указах 2012 года президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу достичь общего уровня удовлетворенности граждан качеством госуслуг в 90% в 2018 г.