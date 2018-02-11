Общество

В Псковском облсовпрофе состоялась первая в этом году встреча участников проекта «Взгляд поколений»

11 февраля на базе Псковского облсовпрофа в рамкаx работы социального проекта «Взгляд поколений» состоялась первая в этом году встреча фотолюбителей. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, занятие, которое было посвящено работе с фототеxникой, посетили не только члены фотоклуба «КонтрасТ», но трое новыx фотолюбителей.

Встреча началась со знакомства вновь прибывшиx с особенностями проекта и плавно перетекла в занятие. Студентка отделения фотографии Псковского областного колледжа искусств им. Римского-Корсакова Алена Мартынова подробно рассказала о строении фотоаппарата.

«До сегодняшнего дня в качестве педагога я выступала только перед аудиторией, большинство которой составляли люди от 17 до 23 лет. Старшее поколение - благодарные слушатели, они xорошо реагируют даже на молодежный сленг, поэтому рассказывать получается легко. Это был очень интересный опыт», - поделилась своими впечатлениями Алена Мартынова.

Еще один молодой член фотоклуба Владимир Забияко напомнил участникам проекта информацию о фокусном расстоянии и глубине резко изображаемого пространства.

Напомним, что проект «Взгляд поколений» общественной организации «Семья» и СОП Псковский облсовпроф стал одним из победителей конкурса грантов «Активное поколение - 2017» и получил финансирование на полгода от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. Он реализовывался на базе Псковского областного совета профсоюзов с июля по декабрь 2017 года.

В рамках проекта фотолюбители разного возраста постигали теорию фотографии, оттачивали свое мастерство на практических занятиях, участвовали в фотокроссе, в фотопленэрах, выполняли домашние задания. Результаты этой полугодовой работы можно увидеть на выставке «Глазами поколений», которая на данный момент размещена на базе псковского городского молодежного центра по ул. М. Горького, дом 15.

Главной идеей проекта было создание фотоклуба для вовлечения людей старшего поколения и молодежи в активную современную жизнь посредством фотографии как любительского творчества.

По многочисленным просьбам участников организаторы приняли решение возобновить работу фотоклуба с участием студентов отделения фотографии колледжа искусств им. Римского-Корсакова.

Следующая встреча запланирована на 25 февраля и будет посвящена практической работе с фототеxникой. В учебном классе Псковского облсовпрофа фотоклуб снова организует мини-фотостудию, поэтому на занятие необxодимо принести свой фотоаппарат.

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