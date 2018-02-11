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Общество

Михаил Ведерников изучил работу мусороперерабатывающего комплекса под Псковом

12.02.2018 18:25|ПсковКомментариев: 35

В понедельник, 12 февраля, временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников посетил мусороперерабатывающий комплекс в деревне Котово Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, цель визита — изучить технологический процесс сортировки и переработки твердых коммунальных отходов (ТКО), убедиться в качестве и безопасности вторичного производства и проверить, в каком состоянии переработанный мусор подается к транспортировке на полигон.

Процесс поэтапного запуска новой системы по обращению с ТКО врио губернатора держит на особом контроле. Он лично возглавил рабочую группу по вопросу и проводит встречи с потенциальными инвесторами, претендующими на позицию регионального оператора по обращению с отходами. Переходный период должен завершиться к концу этого года.

С работой комплекса Михаила Ведерникова познакомил директор ООО «Вагр Групп» Александр Колпаков. Он рассказал, что предприятие имеет несколько специальных машин по вывозу ТКО, каждая из которых оборудована системой ГЛОНАСС. За перемещением спецтранспорта ведется круглосуточное наблюдение. Данные фотофиксации хранятся в базе в течение трех лет. Здесь также ведется постоянный контроль за сбором, транспортировкой и сортировкой мусора. Михаил Ведерников акцентировал внимание, что к этому наблюдению необходимо также открыть доступ общественникам. «Большинство людей не знает, как устроена работа вашего предприятия. Если бы к этим данным был открытый доступ, это помогло бы исключить недоверие», — сказал он.

Михаил Ведерников осмотрел и мусоросортировочную линию, где производится отбор вторичного сырья: макулатуры, термопластика, полимерной тары, полиэтиленовой пленки и других фракций. Ежедневно здесь обрабатывается от 1 тыс до 1,5 тыс кубметров отходов. Также предприятие использует несколько контейнеров, в том числе контейнеры-сетки для сбора так называемого «чистого мусора».

Михаил Ведерников поинтересовался, какая работа ведется с населением по сортировке мусора. Александр Колпаков рассказал о выстроенном взаимодействии с управляющими компаниями. Кроме того, на каждом контейнере есть инструкция по сортировке ТКО. Те управляющие компании, которые заключили договор с предприятием на установку контейнеров-сеток, платят меньше за вывоз мусора и, следовательно, могут направить сэкономленные средства на благоустройство территории. Сопровождающий в поездке заместитель губернатора Александр Кузнецов добавил, что одна из псковских управляющих компаний таким образом уменьшила плату за вывоз мусора для жителей своих домов.

«Нужно, чтобы и другие управляющие компании переняли этот опыт», — отметил Михаил Ведерников.

В 2013 году в рамках проекта по модернизации комплекса были установлены дополнительные конвейеры и динамическое сито, что позволило направить все ТКО, образующиеся на территории Пскова, на сортировку и уменьшить объем мусора в 3 раза. Кроме того, в июле 2017 года в целях уменьшения объема отходов, направляемых на захоронение, приобретена специальная дробилка. Измельчитель позволил продлить срок эксплуатации городской свалки до 31 декабря 2017 года и подготовить откосы к последующей рекультивации. Всего в Пскове и Псковском районе в год образуется 492 тыс кубометров ТКО. После переработки и сортировки остается 164 тыс кубометров. В состав комплекса также входит цех дробления и агломерирования пленки, участки сортировки бумаги, прессования ПЭТФ, картона, полимеров, приема и измельчения крупногабаритных отходов, приема ртутных ламп.

В ходе визита врио губернатора Псковской области осмотрел цех по производству плитки для тротуаров и для защиты электрических кабелей. Производственная линия была введена в эксплуатацию в 2013 году.

В завершение визита врио губернатора пригласил руководителя предприятия принять участие в экспертном совете по переходу на новую систему обращения с ТКО, где рассматриваются предложения от инвесторов по участию в конкурсе по выбору регионального оператора. «Главное требование к претендентам — чтобы производство было современным, безопасным и несло социальную нагрузку», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Мусороперерабатывающий комплекс в дер. Котово Псковского района введен в эксплуатацию в 2006 году. Мощность предприятия составляет 80 тыс тонн отходов в год. Здесь работают 80 человек. Модульная конструкция комплекса позволяет производить модернизацию путем добавления новых модулей, либо замены действующих для увеличения мощности и повышения качества сортировки.

Источник: Псковская Лента Новостей
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