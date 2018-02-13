Общество

Активисты ОНФ оценили уровень безопасности в школах Пскова

Активисты Общероссийского народного фронта в Псковской области в рамках реализации проекта ОНФ «Народная оценка качества» провели мониторинг в образовательных учреждениях областного центра. Общественники вместе с представителем управления образования администрации муниципалитета посетили средние школы Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном исполкоме ОНФ в Псковской области.

Во время проверки эксперты Народного фронта обращали внимание на уровень организации безопасности пропускной системы, наличие полноценного ограждения в учебных заведениях и пешеходных переходов возле школ, соответствующего комплекса прилегающей территории – дорожных знаков, «лежачих полицейских», пешеходных переходов, состояние зданий, помещений в школах.

Всего участники рейда проверили четыре школы. Расположенных поблизости с образовательными учреждениями торговых точек, где продается алкоголь и табак в границах, установленных законодательными актами, не выявлено. У всех школ имеются спортивные площадки. В ходе рейда общественники сделали ряд замечаний. Во всех проверенных школах нет горячего водоснабжения в местах общего пользования – туалетах и умывальниках перед входом в столовую.

Пропускной режим в школах №1 и №2 организован, по мнению общественников, не должным образом. «Работают вахтеры, турникетов нет, пропусков нет. В школе №5 установлен домофон. На обустройство и ремонт гардеробов, которые размещены в полуподвальных помещениях, требуется обратить внимание школам №1 и №2. Сейчас в гардеробах тесно, освещение слабое. На фасадах зданий этих школ зафиксированы места с осыпающейся штукатуркой, что создает реальную угрозу жизни и здоровью детей. Кроме того, в школах №5 и №9 в туалетах нет дверок в кабинках, что является нарушением санитарных норм. В школах №1 и №9 общественники отметили духоту в классных комнатах», - рассказал руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Образование и культура как основы национальной идентичности» Всеволод Козловский.

Отдельное внимание активисты Народного фронта обратили на состояние спортивных залов. В школе №5 спортивный зал соответствует всем требованиям. Он отремонтирован, оборудован инвентарем, имеются раздевалки. В школе №2 раздевалка для мальчиков оборудована в проходном помещении, а в школах №1 и №9 спортивные залы расположены в помещениях, не соответствующих современным требованиям.

В школе №9 необходимо обустроить ограждение по периметру, а в здании провести капитальный ремонт туалетов. Также общественники считают, что в проверенных образовательных учреждениях необходимо обновить школьную мебель, нуждаются в ремонтных работах и здания школ.

По итогам проверки данные о выявленных экспертами ОНФ нарушениях будут направлены в контролирующие ведомства.