Общество

В Пскове появились псевдометрологи

«Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области» предупреждает граждан о появлении мошенников на рынке поверки счетчиков. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, в организацию обратились несколько псковичей, которым неизвестные люди «поверили» индивидуальные приборы учета, при этом завизировать выданный документ «метрологи» порекомендовали в государственной организации. Псковичи рассказали, что с предложением услуги по поверке счетчиков представители частной организации обратились к ним по средствам телефонных звонков и поквартирных обходов. Оплата услуги была осуществлена на месте.

В Центре стандартизации и метрологии пояснили, что государственная организация не занимается навязыванием услуг с помощью телефонных звонков и поквартирных обходов. «Мы работаем только по заявлению граждан. После обращения клиент оплачивает услугу через платежный терминал, в кассе Центра или он-лайн, затем на адрес клиента выезжает специалист, который при себе имеет удостоверение». Проверить принадлежность сотрудника к Центру стандартизации и метрологии горожане могут по телефону: 8(8112) 66-80-24.

Руководитель регионального Центра стандартизации и метрологии Галина Михайлова пояснила, что поверять индивидуальные приборы учета (счетчики) либо приборы, используемые на различных производствах, может даже частная организация. При этом она должна иметь аккредитацию по месту осуществления деятельности - в городе Пскове. Работник такой организации должен иметь диплом по специальности «Метрология» и опыт работы не менее одного года. Галина Михайлова призвала псковичей быть осторожными и проверять необходимые документы у подозрительных лиц.