Общество

Михаил Ведерников выразил надежду, что и другие регионы РФ поддержат проект «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!»

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников выразил надежду, что и другие регионы РФ поддержат проект «ПроРФ: Про Россию! Про тебя!». Об этом он заявил журналистам во время пресс-подхода по итогам старта проекта на Вечевой площади Псковского кремля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Очень приятно, что новый большой перспективный проект начинается именно здесь, в Псковской области», - сказал врио главы региона, напомнив, что Псковская область уже приняла решение в рамках реализации проекта объявить грантовый конкурс с общим объемом финансирования - 1 млн рублей.

«Я надеюсь, что коллеги в других регионов эту программу поддержат. Будем надеяться и. на федеральное финансирование», - добавил Михаил Ведерников.



Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов подчеркнул, неслучайно, что проект берет свое начало именно в Псковской области. «Здесь молодой энергичный неравнодушный врио губернатора. И мне Псков небезразличен», - сказал он, добавив, что у молодости проходил стажировку в 76-й дивизии.



Проект, по его словам, призван объединить заинтересованных, творческих людей, у которых есть свои идеи. «Это проект про любовь к Родине, про патриотизм, про дружбу народов», - заключил Игорь Баринов.