Общество

В Пскове легализованы трудовые отношения с 35 работниками строительной фирмы

Прокуратурой города Пскова проведена проверка соблюдения трудовых прав работников ООО ПКЗ «Регион». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в ходе проверки установлено, что работники выполняли свои трудовые функции без оформления трудовых договоров, заработная плата работникам выплачивалась не в полном объеме.

В целях устранения выявленных нарушений и восстановления нарушенных прав граждан прокуратурой города в адрес генерального директора ООО ПКЗ «Регион» внесено представление с требованиями выплаты работникам заработной платы и компенсации за нарушение сроков выплаты, а также надлежащего оформления трудовых отношений путем заключения трудовых договоров, внесения записи в трудовые книжки о приеме на работу.

Кроме того, заместителем прокурора города в отношении директора предприятия возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренные ч.4, ч.6 ст.5.27 КоАП РФ.

В результате принятых мер прокурорского реагирования нарушения закона устранены, с 35 работниками заключены трудовые договоры, работникам предприятия выплачены заработная плата и компенсация за задержку выплаты заработной платы в размере 336 303 рублей.

Добавим, что основным видом деятельности ООО ПКЗ «Регион» является производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий.