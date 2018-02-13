Общество

Показательной назвала ситуацию с ограждением Пушкиногорской санаторной школы-интерната Ульяна Михайлова

«Ситуация с временным ограждением вокруг Пушкиногорской санаторной школы-интерната – показательная, она касается не только этого общеобразовательного учреждения, но и многих других. Профсоюзная сторона не первый раз обращает внимание на этот парадокс: государственное учреждение образования не получает необходимого финансирования, но должно качественно выполнять требования федерального и регионального законодательства. Мы искренне надеемся, что правильная оценка наших действий в обществе поможет многим руководителям учреждений образования или здравоохранения по-новому осмыслить свою исполнительно-управленческую роль в бюджетной сфере и пожестче требовать у собственников учреждений выделения средств, необходимых на ведение уставной деятельности», - заявила председатель Псковского облсовпрофа Ульяна Михайлова, комментируя решение профсоюзной стороны принять активное участие в строительстве временного забора для школы.

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Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовфпрофа, Ульяна Михайлова напомнила, что в Пушкиногорской санаторной школе-интернате - 100-процентная профсоюзная численность. «Здесь интересы трудового коллектива полностью совпали с интересами руководства школы. Это поставило нас в условия необходимости найти решение проблемы, сложившейся из-за того, что школа не получала надлежащего финансирования со стороны своего собственника. Таким решением стало строительство забора из горбыля. Его мы нашли вместе с руководством школы, когда наши специалисты обратили внимание, что законодатель не предъявляет иных требований к оградительному строению, кроме его размеров. Дальше мы нашли помощников в строительстве, а строительный материал предоставили партнеры школы», - рассказала лидер псковских профсоюзов.

Председатель областного профсоюзного объединения также подчеркнула, что профсоюзная сторона всегда готова поддержать идеями, волонтерской помощью, другими ресурсами те хозяйствующие субъекты, где есть первичная профсоюзная организация. «И если к нам поступит очередной запрос на такого рода действия, мы его будем осмыслять, разрабатывать правозащитные кампании и активно принимать в них участие, исполняя роль, которая определена нам в силу закона и силу устава: защищать интересы и права хозяйствующего субъекта, где есть члены профсоюза. Если члены профсоюза потребуют этого от нас, как в случае с Пушкиногорской санаторной школой-интернатом», - заключила Ульяна Михайлова.