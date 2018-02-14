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Общество

Новый руководитель МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров вступил в профсоюз работников жизнеобеспечения

14.02.2018 09:35|ПсковКомментариев: 0

Новый руководитель МКУ «Специализированная служба» Сергей Федоров вступил в профсоюз работников жизнеобеспечения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Мы положительно оцениваем тот факт, что с первого дня своей работы в качестве руководителя Сергей Федоров провел встречу со всем коллективом предприятия, четыре года подряд таких встреч не было. Также он сразу написал заявление на вступление в профсоюз, выделил помещение для работы профкома. У нас единая задача – это сохранение и развитие предприятия», - заявил председатель Псковской областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов, присутствовавший на представлении Сергея Фёдорова трудовому коллективу муниципального казенного учреждения «Специализированная служба».

«Сергей Федоров отметил, что предприятие переживало не самое хорошее время, но благодаря стойкости коллектива и поддержке профсоюза оно сегодня функционирует. Он заявил, что в ближайшее время на предприятии необходимо провести внутренний аудит, наладить работу, поддержать людей. Новый директор также подчеркнул, что он не приемлет воровства, непрофессионализма и предательства. В связи с этим нам еще раз хотелось бы отметить правильность такого управленческого решения администрации города Пскова. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с руководителем данного предприятия», - добавил Игорь Иванов.

Напомним, что 2 февраля депутаты Псковской городской Думы на очередной 6-й сессии согласовали кандидатуру своего коллеги Сергея Федорова на должность директора муниципального казенного учреждения города Пскова «Специализированная служба». Кандидатура Сергея Федорова была предложена главой администрации Пскова Александром Братчиковым и поддержана городскими парламентариями на заседании Комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. На этой неделе Сергей Федоров был представлен трудовому коллективу МКУ «Специализированная служба» в качестве руководителя предприятия.

Пресс-портрет
Федоров Сергей Алексеевич Депутат Псковской городской Думы по единому городскому округу
Теги: #профсоюзы #Псковский облсовпроф
Источник: Псковская Лента Новостей
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