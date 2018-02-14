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Фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала енотовидных собак. ВИДЕО

Фотоловушка Полистовского заповедника зафиксировала енотовидных собак, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе заповедника.

Енотовидная собака - млекопитающее из семейства псовых, которое несмотря на свое название не относится ни к собакам, ни к енотам. С последними их объединяет лишь схожая окраска меха.



Енотовидная собака - некрупное животное, длина тела составляет 65-80 см, вес не превышает 10 кг. Главным украшением енотовидной собаки является ее густой, длинный мех серо-бурых оттенков.



Животное сильно отличается от других псовых не только внешним видом, но и типом питания. Енотовидная собака всеядна, она способна питаться как животными, так и растительными кормами, в редких случаях может лазать по деревьям и даже ловить рыбу, однако преимущественно добывает пищу собирательством.



Интересно, что для Европы этот вид является неестественным (инвазивным). Енотовидные собаки были завезены сюда в середине XX века с Дальнего востока для обогащения охотничьих угодий и прекрасно освоились. Енотовидные собаки живут в норах (часто занимают чужие), предпочитая лесистую местность неподалеку от пойм рек и заболоченных лугов.



Зимой енотовидные собаки могут впадать в спячку, однако в окрестностях Полистовского заповедника из-за достаточно теплых зим они обычно остаются бодрствовать, лишь немного снижая свою обычную активность.