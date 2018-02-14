Общество

В Великолукской епархии состоялось первое в новом году заседание Епархиального совета

13 февраля в здании управления Великолукской епархии под председательством епархиального архиерея Преосвященнейшего Сергия, епископа Великолукского и Невельского состоялось первое в новом году заседание Епархиального совета. Участники обсудили 27 вопросов, нашедших отражение в журналах Совета.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Великолукской епархии, в рамках текущего заседания участники Епархиального совета заслушали сообщения епископа Великолукского и Невельского Сергия о состоявшемся с 9 по 23 января пребывании в приделах Великолукской епархии святынь Свято-Успенского Вышенского монастыря - ковчега с частицей мощей святителя Феофана Затворника и чудотворной иконы Божией Матери «Казанская-Вышенская» и о принесении 13 февраля в Свято-Вознесенский кафедральный собор города Великие Луки частицы мощей священноисповедника Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского.

На заседании были рассмотрены и одобрены предложения о праздновании юбилейных дат Великолукской епархии: 415-летия со дня блаженной кончины преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского; 250-летия окончания строительства Свято-Вознесенского собора г.Великие Луки и дне памяти 100-летия мученической кончины страстотерпцев императора Николая II, императрицы Александры, цесаревича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии. Епархиальный совет постановил совершить совместную соборную литургию архиерейским чином в день памяти преподобного Мартирия Зеленецкого, Великолукского 24 ноября в Свято-Вознесенском кафедральном собор и совместные богослужения духовенства церковных округов Великолукской епархии в день памяти царственных страстотерпцев 17 июля.

Другим важным вопросом, рассмотренным в рамках заседания Епархиального совета, стало решение о создании в Великолукской епархии Координационного совета с участием руководителей епархиальных отделов и благочинных церковных округов, для принятия важных решений и достижения положительных результатов в работе по аналогии с уже проходящими в Великолукской епархии собраниями руководителей Епархиальных отделов, который будет координировать жизнедеятельность епархии по вопросам образования, миссионерства, молодежного, социального служения, отношения с государственными и общественными организациями, и отделом культуры.

Также участники Совета заслушали сообщения руководителя отдела религиозного образования и катехизации протоиерея Сергия Матвеева: об участии делегации Великолукской епархии в XXVI Международных Рождественских образовательных чтениях «Нравственные ценности и будущее человечества» в Москве и проведении в Великих Луках X православных Свято-Тихоновских педагогических чтений «От возрождения святыни к возрождению души», а также сообщение руководителя отдела культуры Дмитрия Анатольевича Васильева о подготовке в церковных округах Великолукской епархии мероприятий, посвященных Дню православной книги, 14 марта.

Кроме того, в рамках заседания совета были рассмотрены и другие текущие вопросы епархиальной и общественной жизни.