Общество

Еще пять классов в школах Пскова отправились на вынужденные каникулы

Еще пять классов в школах города закрылись сегодня, 14 февраля, на карантин в связи с заболеваемостью гриппом и ОРВИ более 20% детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ г. Пскова, ссылаясь на управление образование. На вынужденные каникулы отправились три класса в лицее №4 (один из них повторно) и по одному – в Псковской инженерно-лингвистической гимназии и Псковском педагогическом комплексе.

В настоящее время на карантине остаются 15 классов в школах города.

Напомним, решение о карантине в отдельных классах принимается на срок до 7 дней. В связи с сезонной заболеваемостью Управление образования администрации города проводит ежедневный мониторинг ситуации.