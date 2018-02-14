Общество

Первый случай свиного гриппа А(H1N1) зарегистрирован в Псковской области

Случай заболевания вирусом гриппа А(H1N1)pdm09 обнаружен в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

На неделе с 5 по 11 февраля в регионе отмечался сезонный уровень заболеваемости ОРВИ, вызванный преимущественно негриппозными респираторными вирусами. Зарегистрировано 4830 случаев заболеваний, относительный показатель заболеваемости составил 75,21 на 10 тысяч населения.

В эту неделю, по сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость снизилась по населению в целом (на 1,4%), а также в возрастных группах 3-6 лет (на 10,5%) и 7-14 лет (на 3,7%). Произошел рост заболеваемости в возрастных группах 0-2 лет (на 9,3%) и 15 лет и старше (на 4,2%).

Заболеваемость ОРВИ была ниже порогового уровня по населению в целом (на 46,2%) и во всех возрастных группах.

В г. Пскове заболеваемость ОРВИ по сравнению с предыдущей неделей снизилась на 1,9% и составила 108,8 на 10 тысяч населения. Заболеваемость ОРВИ была выше порогового уровня по совокупному населению (на 12,4%) и в возрастной группе детей 3-6 лет (на 15,5%).

За прошедшую неделю госпитализировано по поводу ОРВИ 79 человек, количество госпитализированных по сравнению с предыдущей неделей увеличилось на 19,7%.

Зарегистрировано 120 случаев заболевания внебольничной пневмонией. По сравнению с предыдущей неделей количество заболевших снизилось на 17,8%.

Лабораторно обследовано 25 больных с клиникой ОРВИ, вирус гриппа А(H1N1)pdm09 обнаружен в 1 случае. В структуре положительных находок вирусы парагриппа составили 58%, аденовирусы, РС-вирусы, вирусы гриппа - по 14%.