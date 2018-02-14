Общество

Долги до 100 тысяч можно будет взыскать без приставов

Министерство юстиции России приступило к разработке законопроекта, повышающего до 100 тысяч рублей планку долга, когда исполнительный лист можно принести на работу должника. Минуя судебных приставов, пишет «Российская газета».

Сегодня максимальная сумма, когда возможен упрощенный вариант, 25 тысяч рублей. Когда у должника есть легальная работа и постоянная зарплата, намного легче отдать судебные документы сразу в бухгалтерию. Она проконтролирует, чтобы долг был выплачен.

«Реализация законопроекта будет способствовать обеспечению прав граждан на своевременное исполнение требований исполнительного документа и снижению нагрузки на судебных приставов-исполнителей», - поясняют в минюсте.

Если же с должником возникают какие-то проблемы, то у взыскателя всегда есть право прийти к судебным приставам.

«На практике в целом данная инициатива поможет ускорить процедуру возврата денежных средств по решению суда, - полагает адвокат Виктория Данильченко. - Ведь, получив исполнительный лист допустим на 70 тысяч, например, кто-то кого-то затопил, теперь не надо будет идти возбуждать исполнительное производство, занимать время приставов и т.д.».

Дешевле будет такая процедура и для должника. После подключения к делу судебных приставов, ему придется заплатить еще и исполнительский сбор.

«С другой стороны, если судебные приставы не будут вникать в ситуацию, которая сложилась в каждом конкретном случае, то иногда могут возникать проблемы, - говорит Виктория Данильченко. - Например, в случае долгов по алиментам ситуации не всегда бывают однозначными. Нередко дети проживают с отцом. При этом мать получает определение суда и будет иметь право напрямую через работодателя получать алименты на свой расчетный счет. И вернуть эти суммы как необоснованное обогащение будет очень сложно».

Сейчас ведомство сообщило о начале работы над проектом. Сам проект еще будет проходить общественное обсуждение, и ведомство готово к диалогу.

Напомним, что сейчас министерство юстиции разрабатывает ряд проектов, призванных усовершенствовать процедуру взыскания долгов. Например, готовится инициатива, которая пропишет процедуру, как третьи лица (то есть де-юре посторонние) смогут официально погасить за кого-то долг.

Закон разрешает любому человеку помочь должнику рублем, даже полностью погасить за него долг. Это может сделать как кто-то близкий, так и совершенно посторонний. Но есть проблема: процедура детально не прописана.

Как объясняют в ведомстве, сегодня кредитор не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом, если из условий обязательства вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично. Проще говоря, если в договоре значится один должник, то деньги со стороны кредитор может и не взять.

Поэтому процедурные проблемы возникают, скажем, если кто-то погашает чужой долг по налогам. Есть и более сложный случай: гражданин осужден за преступление и по решению суда должен возместить ущерб. Как быть, если кто-то третий захочет погасить этот долг?

«Соглашусь с тем, что нужно подробно разработать этот механизм, - говорит руководитель филиала финансовой компании Юлия Лысенко. - Какие-то формальности не должны служить препятствием для того, чтобы погасить долг, когда есть такая возможность».