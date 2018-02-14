Общество

Фасад и кровля Великолукской средней школы-интерната для детей нуждаются в ремонте

В рамках проекта Общероссийского народного фронта «Народная оценка качества» активисты провели рейд в Государственном бюджетном образовательном учреждении Псковской области «Великолукская средняя школа-интернат для детей, нуждающихся в социальной поддержке». Как сообщил Псковской Ленте Новостей сопредседатель ОНФ в регионе Всеволод Козловский, в школе обучаются и живут дети из Великих Лук и южной зоны Псковской области.

Дети обеспечены шестиразовым питанием, комфортными условиями проживания и быта. Классы укомплектованы новой мебелью. Столовая, пищеблок и санузлы находятся в удовлетворительном состоянии. В школе создан военно-исторический музей. На улице имеются игровая площадка и стадион.

Подходы к школе не представляют опасности для жизни. Территория огорожена, а вход в школу посторонним ограничен.

В качестве выявленных недостатков активисты отметили, что в серьезном ремонте нуждается фасад школы и кровля.