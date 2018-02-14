Общество

Выставка шуб в Пскове от Кировской меховой фабрики - скидки 30% от производителя

Предметом желаний многих женщин по-прежнему остается шуба. Преимущественно норковая. Однозначного ответа, почему они мечтают именно об этом предмете зимнего гардероба - нет.

Нередко представительницы прекрасного пола и сами не могут ответить на этот вопрос. Их доводы зачастую ограничиваются такими фразами: «Ну как ты не понимаешь? Это же шуба!».

Разобраться в том, чем же мех привлекает женщин и как заполучить его в свой шкаф, чтобы покупка не ударила по бюджету, попробуем с представителем Кировской Меховой фабрики, которая привезла в наш город новую коллекцию шуб из норки, мутона, нутрии и лисицы.

Выставка пройдет с 15 до 18 февраля включительно в Ледовом дворце по адресу ул. Коммунальная 81. Время работы выставки с 10 до 19-00.

- Зима практически заканчивается. Почему вы предлагаете приобрести шубу сейчас?

- Ни для кого не является секретом, что чем ближе конец сезона, тем цены на тот или иной товар ниже - это выгодно и покупателю, и продавцу. Являясь производителем, мы имеем возможность предложить клиентам довольно существенную скидку в 30%.

К приобретению натуральной шубы стоит подходить серьезно, потому как вещь это ценная и в материальном, и в моральном плане. При должном уходе она будет радовать вас долгие и долгие годы.

Все чаще нужную для нас информацию мы сначала находим в интернете, а уже позже совершаем покупку.

- Как получить скидку 30% на вашей выставке?

- Для ее получения стоит зайти на сайт meha-kirov.ru, в каталоге найти понравившуюся вещь и получить промо-код, обеспечивающий вас скидкой.

Или напишите нам в Viber/WhatsApp на телефон 8-962-898-1404 для еще более быстрого получения промо-кода.

Таким образом, с учетом скидки у вас есть возможность приобрести норковую шубу френч с капюшоном длиной 90 см за 76 000 рублей.

Или нутриевую шубу цвета серебро длиной 100 см за 34 000 рублей.

- Скидки - предложение хорошее, но есть ли другие способы оплаты?

- Сегодня все больше товаров приобретается в рассрочку ведь это удобно: мы уже пользуемся товаром, а стоимость выплачиваем посильными частями. К тому же, рассрочка - это не кредит, не нужно переплачивать не лишние деньги. Наша рассрочка является честной, беспроцентной и без первого взноса. Минимальный срок выплаты платежей – 10 месяцев. Максимальный – 24 месяца.

- Если приобрести шубу сейчас - будет ли она актуальна в следующем сезоне?

- Наш ассортимент пополняется регулярно, вне независимости от времени года. К тому же, если мы посмотрим фотографии женщин в шубах прошлых лет и даже десятилетий, кардинальных изменений в моделях не происходит. В шубе из натурального меха вы всегда будете в тренде.

- Назовите общие рекомендации перед покупкой.

- Прежде всего, добросовестный продавец, к которому в случае чего вы сможете обратиться. У нас существует центр ответственности за клиента. Мы уверены в своей продукции. Каждое наше изделие оснащено специальным чипом, содержащим полную информацию о производителе, сырье и месте, где была сшита шуба.

Выбирая шубу, учитывайте свой ритм жизни. Для повседневной носки и общественного транспорта лучше приобретать шубу длинной примерно до колена. И лучше с капюшоном, чтобы избавить себя от необходимости носить шапку. Но это, конечно, на ваше усмотрение. Для девушек за рулем подойдет короткая шубка-автоледи.

Учитывайте рост, телосложение для выбора фасона, тип внешности - для выбора цвета шубы.

Особого внимания заслушивает качество. Шуба не должна быть слишком тяжелой, не должна «шуршать» - показатель старого пересушенного сырья. Мех должен быстро расправляться после сжатия, должен быть мягким, блестящим и очень приятным на ощупь.

Выставка-продажа состоится 15-18 февраля в Ледовом дворце на ул. Коммунальной, 81.