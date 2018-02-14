Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Как обычно, он будет посвящен обсуждению актуальной повестки общественно-политической жизни страны и региона.

Ключевые темы сегодняшнего разговора - ход президентской кампании и «Система Ведерникова: объяснительная - выговор - увольнение».

Ведут эфир главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко, публицист, кандидат исторических наук Константин Калиниченко и директор медиахолдинга Псковской области Александр Машкарин.

Если вам есть, что сказать по обсуждаемой теме, звоните по телефону прямого эфира 56 73 72.