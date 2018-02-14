Общество

Первый Псковский губернский бал состоится в главном зале администрации региона

18 февраля в 18.00 в главном зале администрации региона состоится первый Псковский губернский бал. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участники и гости торжества смогут на несколько часов полностью погрузиться в атмосферу начала тридцатых годов XIX века - золотого века русской литературы и культуры бальных танцев.

«В одном из приделов недостроенной церкви Вознесения Господня в Сторожах 18 февраля 1831 года состоялось венчание Александра Сергеевича Пушкина и Натальи Николаевны Гончаровой. И вот приглашенную в Псков по личному распоряжению губернатора супружескую чету с минуты на минуту ожидают в бальной зале. Но венчание и приезд поэта в Псков – не единственный повод для радости и танцев! Однако, секретов прочих историй, которые предстанут перед гостями в вечер Прощеного воскресенья, организаторы раскрывать не будут. Приходите на бал и сможете увидеть всё собственными глазами!» - призывают организаторы псковичей.

Настольные игры XIX века, отправка открыток в любую точку России, таинственные гадания и другие маленькие сюрпризы не оставят гостей равнодушными.

Гости губернского бала смогут пообщаться с врио губернатора Псковской области Михаилом Ведерниковым, поделиться своими проектами, идеями и планами.

Чтобы получить возможность участия, необходимо до 16 февраля связаться с организаторами и сообщить свои данные. Одно из условий участия - соответствующая форма одежды в стилистике XIX века – костюмы, шейные платки и белые перчатки для господ, платья в пол с закрытой спиной (можно дополнить образ накидкой или легким шарфом) для дам. Строго воспрещается ношение галстука для мужчин, распущенные волосы для женщин.

Дополнительную информацию можно узнать в официальной встрече мероприятия в социальной сети ВКонтакте (vk.com/gubernskiybal) или у руководителей ПРОМО «Вечевой Орден»: +7 (911) 883-73-70 (Ольга Родина), +7 (911) 369-50-31 (Екатерина).