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Общество

Итоги образовательной акции по энергосбережению для школьников подвели в «Псковэнерго»

15.02.2018 17:17|ПсковКомментариев: 1

В филиале ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» подвели итоги образовательной акции по энергосбережению и энергоэффективности, организованной и проведенной в школах Псковской области. В рамках акции в сентябре-декабре 2017 года специалисты «Псковэнерго» провели 25 занятий, в которых приняли участие более 230 школьников.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе предприятия, в ходе занятий энергетики рассказали ребятам об экологичных способах производства электроэнергии и вариантах экономного ее использования. Для наглядного изучения правил энергоэффективности использовался интерактивный справочник, разработанный и созданный специалистами МРСК Северо-Запада. В этом пособии подробно рассмотрены такие варианты использования бытовых электроприборов, которые помогут экономить электроэнергию и продлить срок службы техники. Кроме того, школьники узнали о современных видах энергосберегающих ламп и правилах утилизации опасных отходов.

В псковской школе № 11 такие занятия по энергоэффективности прошли для учащихся третьих, четвертых и пятых классов. В декабре, после глубокого изучения темы энергосбережения ребята приняли участие в творческом конкурсе, организованном при поддержке «Псковэнерго». Школьникам было предложено написать эссе или сочинение на тему экономии электроэнергии или создать рисунок.

Из представленных на конкурс работ жюри отобрало 32 лучшие, которые были отмечены дипломами «Псковэнерго» и полезными подарками – буклетами с памятками о правилах утилизации ламп и батареек.

По словам самих школьников, такая акция была для них интересной и полезной. «Мне понравился классный час, - отметил пятиклассник 11 школы Влад Бархатов. - Я узнал, откуда берется энергия, как её беречь. Узнал об альтернативных источниках энергии. В будущем постараюсь пользоваться полученными знаниями на практике».

Теги: #Псковэнерго
Источник: Псковская Лента Новостей
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