Общество

Зарубежные благотворители вновь помогли подопечным Воронцовской школы-интерната

Давний партнер Псковского областного отделения Российского детского фонда, австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца»продолжает помогать подопечным интернатных учреждений области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в детском фонде, на этот раз благотворительный проект был реализован в пользу подопечных Воронцовской школы-интерната – при поддержке благотворителей для ребят удалось закупить предметы, необходимые в повседневной жизни: в их числе моющие средства, лекарства, гигиенические принадлежности. Сумма оказанной благотворительной помощи составила 65 000 рублей.

В Воронцовской школе-интернате проживают и обучаются около 40 детей с различными отклонениями в развитии. Австрийская ассоциация «Маленькие сердца» и лично ее президент Паскаль Вайер уже много лет помогают воспитанникам учреждения, делая их жизнь комфортнее и радостнее. С 2014 года для подопечных школы-интерната реализуется проект по обустройству социальных квартир, в которых ребята живут в семейной атмосфере под присмотром «матерей» – квалифицированных специалистов, занимающихся воспитанием детей и уходом за ними. Приобретение гигиенических принадлежностей и моющих средств позволит содержать квартиры и прочие помещения школы-интерната в чистоте – этот аспект очень важен для заботы о здоровье детей. Кроме того, это делает атмосферу в учреждении ещё более уютной и домашней, создаёт положительный психологический климат – в таких условиях дети смогут всесторонне развиваться, чтобы в дальнейшем успешно социализироваться во взрослой жизни.

Посетив интернатные учреждения Псковской области прошлой осенью, госпожа Вайер лично узнала о главных потребностях их подопечных. Впоследствии она связалась со своими партнерами из Германии - представителями Rotary Club «Osnabrück-Süd», которые и выделили средства для оказания благотворительной помощи.