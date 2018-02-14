Общество

Псковские депутаты навестили ветеранов интернациональных войн с ограниченными возможностями здоровья

Депутаты Псковской городской Думы Григорий Стороненков и Федор Постнов навестили ветеранов интернациональных войн с ограниченными возможностями здоровья вчера, 15 февраля. Поводом стал очередная годовщина вывода советских войск из Афганистана, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города.

Псковичу Алексею Ерохину депутаты вручили незаменимый в его повседневной жизни подарок - противопролежневую подушку. В ходе беседы Алексей Ерохин обратился к депутату Григорию Стороненкову с просьбой оказать содействие в решении правовых вопросов проживания инвалида в муниципальной квартире. Депутат подготовит все необходимые запросы в управление по распределению жилого фонда администрации города Пскова.

Воину-интернационалисту Александру Касыму депутаты также преподнесли ценный подарок, который поможет ему в передвижении. В адрес ветеранов звучали слова благодарности за верность воинскому долгу и присяге.

Напомним, 15 февраля1989 года последние части Советской Армии были выведены из Афганистана. Так закончилась 10-летняя война, в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан.