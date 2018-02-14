Общество

В 2017 году в Псковской области умерло 33 младенца

В 2017 году в Псковской области умерло 33 ребенка в возрасте до 1 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Ольга Котина.

Она отметила, что младенческая смертность в регионе снизилась по сравнению с 2016 годом и составляет 5,3 промилле (по России - 5,6 промилле). В абсолютных цифрах в 2016 году зарегистрирована смерть 54 детей, в 2017 году - 33. Снижение связано как с общим снижением количества родов, так и с мероприятиями, направленными на улучшение качества медицинского обслуживания.

Всего в 2017 году в региона родилось 6 104 ребенка, что на 1036 детей меньше, чем в 2016 году. «Мы вступили в демографическую яму, когда рожают женщины, рожденные 18-20 лет назад. Определенное снижение рождаемости мы будем наблюдать и в последующие годы», - сделала прогноз Ольга Котина.