Общество

В псковском роддоме выходили ребенка массой в 480 граммов

В псковском роддоме выходили ребенка массой в 480 граммов. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом в Общественном пресс-центре ПЛН сообщила начальник отдела организации лечебно-профилактической помощи населению госкомитета по здравоохранению и фармации Псковской области Ольга Котина.

«Ежегодно в Псковской области рождается 30-40 детей с экстремально низкой массой тела от 500 до 1000 граммов. Самая низкая масса тела ребенка, который был выхожен специалистами Псковского перинатального центра - 480 граммов. Медицина шагнула вперед в своих технологиях», - отметила она.

Ольга Котина добавила, что такие технологии очень затратны. Так, расходы на выхаживание одного ребенка составляют от 1,5 до 2 млн рублей.