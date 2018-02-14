Общество

Дополнительное финансирование потребуется для открытия юнармейских отрядов во всех школах города Пскова

Заместитель главы Пскова Елена Полонская провела совещание по социальным вопросам с заместителем главы администрации города Александром Коноваловым, руководителями профильных структурных подразделений администрации и депутатами Псковской городской Думы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ «Город Псков», на совещании обсуждались меры поддержки Центра внешкольной работы «Патриот», который курирует в Пскове деятельность всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». И. о. начальника городского управления образования Анна Кузыченко доложила, что сейчас юнармейские отряды созданы в 5 школах, в них состоят 426 детей. Для открытия отрядов на базе всех школ Пскова необходимо изыскать дополнительное финансирование. При этом на развитие юнармейского движения с 1 апреля до конца учебного года потребуется не менее 500 тысяч рублей для оплаты труда координаторов, организаторов.

Александр Коновалов отметил, что в дальнейшем муниципалитету необходимо совместно с региональными властями проработать вопрос финансирования этой работы и заложить необходимые средства в бюджет. Руководитель Центра «Патриот» Анатолий Мультах попросил представителей городских властей выделить парадную форму псковским юнармейцам, которые будут работать волонтерами на праздновании Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Елена Полонская поручила комитету социально-экономического развития администрации города ускорить процесс подготовки документации для проведения конкурса на закупку формы.

Также члены заседания обсудили вопрос поддержки городской организации инвалидов. Председатель комитета социально-экономического развития администрации города Марк Степаненков сообщил, что на эти цели из муниципального бюджета ежегодно выделяется 750 тысяч рублей, но их не хватает для стабильной работы организации. Депутат Псковской городской Думы Федор Постнов обратил внимание на эту проблему, а также призвал учитывать требования по созданию доступной среды для маломобильных групп населения при предоставлении таким лицам жилья и при капремонте домов.