Общество

24 незаконных орудия лова отобрали у рыбаков в Псковской области на прошлой неделе

14 административных правонарушений в области охраны водных биоресурсов выявлено в Псковской области за минувшую неделю. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

Наложено штрафов на сумму 32 тыс. рублей, взыскано на сумму 30 тыс. рублей, изъято 34 кг водных биоресурсов и 24 незаконных орудия лова.

Всего за неделю на территории СЗФО госинспекторами рыбоохраны выявлено 157 административных правонарушений и наложено штрафов на сумму 349 700 рублей.