Общество

Сотрудники Пенсионного фонда не проводят поквартирный обход, напоминают псковичам

Управление ПФР в городе Пскове и Псковском районе напоминает, что сотрудники Пенсионного фонда России осуществляют прием граждан в клиентских службах и не проводят поквартирный обход.

В органы ПФР области вновь участились сообщениями о том, что на дом к жителям города и района приходят люди, которые представляются работниками Пенсионного фонда и предлагают подписать какие-либо бумаги или предоставить личные данные (паспорт, СНИЛС и т.д.). В связи с этим Управление ПФР в городе Пскове и Псковском районе напоминает, что сотрудники ПФР по домам не ходят.

Прием граждан осуществляется в клиентских службах. Также прием проводится специалистами мобильной клиентской службы. Она работает по публикуемому графику в отдаленных населенных пунктах области. Выезд на дом может быть совершен только по заявлению самого гражданина, не имеющего возможности самостоятельно обратиться в Управление ПФР по месту жительства.

Зачастую метод поквартирного обхода используют агенты негосударственных пенсионных фондов (НПФ), заинтересованные в привлечении средств пенсионных накоплений.

Рекомендуем проверять у таких агентов документы, внимательно читать заявления, которые они предлагают подписать. Необходимо помнить, что все действия застрахованного лица по реализации прав по формированию накопительной части трудовой пенсии должны иметь исключительно добровольный характер.

Следует подходить осознанно и внимательно к выбору организации, которая будет управлять пенсионными накоплениями. Человек несет личную ответственность за подписанный договор и, соответственно, перевод, и сохранность своих пенсионных накоплений.