Общество

Дмитрий Таратынов сменит Алексея Захарова на посту начальника УГХ Пскова

Дмитрия Таратынова планируют назначить начальником управления городского хозяйства администрации города Пскова. Его кандидатуру внес на рассмотрение Псковской городской Думы глава администрации города Александр Братчиков. Проект решения гордумы о назначении Таратынова опубликован на официальном сайте муниципалитета.

Ожидается, что вопрос о заключения трудового договора и его условий с новым начальником УГХ будет рассмотрен на ближайшей сессии гордумы в связи с назначением прежнего начальника управления Алексея Захарова на должность заместителя главы администрации Пскова.

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Напомним, Дмитрий Таратынов трудится в системе жилищно-коммунального хозяйства на протяжении многих лет. В последние годы работал в должности заместителя начальника УГХ Пскова. Осенью прошлого года участвовал в конкурсе на замещение должности главы администрации Пскова, но снял свою кандидатуру в пользу Александра Братчикова.

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Добавим также, что на ближайшей сессии будут рассмотрены вопросы по заключению трудовых договоров с начальником городского управления образования Анной Кузыченко и заместителем главы администрации Пскова Алексеем Захаровым. Принятие решения по этим двум вопросам — формальность, поскольку и тот, и другой уже исполняют соответствующие полномочия.