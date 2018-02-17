Общество

Преподавателя областного колледжа искусств Татьяну Лаптеву предлагают наградить медалью «За заслуги перед Псковом»

Сегодня, 19 февраля, в ходе подготовки к очередной сессии Псковской городской Думы состоялось заседание комитета по социальным вопросам и молодежной политике. Его провел заместитель председателя комитета Федор Постнов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, депутаты рассмотрели три вопроса.

Положительную рекомендацию комитета заслужил проект решения о согласовании возможности заключения трудового договора и его условий с начальником управления образования администрации города Пскова Анной Кузыченко». Ее кандидатура будет включена в бюллетень для тайного голосования.

На комитете также было поддержано продление срока исполнения обязанностей заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка - детский сад № 41» Елене Журавлевой на три месяца. Напомним, по обращению родителей и коллектива учреждения в январе текущего года заместителем главы Пскова Еленой Полонской был организован выезд в этот детский сад с участием представителей администрации города. По итогам встречи принято было решение провести открытый конкурс на должность руководителя этого детского сада.

Также депутаты проголосовали за включение в повестку дня сессии проекта решения «О награждении медалью города Пскова «За заслуги перед Псковом» Татьяны Лаптевой» с рекомендацией «принять». Татьяна Лаптева – музыковед, член Союза композиторов России, преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова. Медалью предполагается отметить ее большой личный вклад в культуру Пскова, высокие творческие достижения, воспитание подрастающего поколения и музыкально-просветительскую работу на территории города.