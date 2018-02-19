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В понедельник первой седмицы Великого поста епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил повечерие в Вознесенском соборе

Вечером 19 февраля, в понедельник первой седмицы Великого поста, епископ Великолукский и Невельский Сергий совершил великое повечерие с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в Свято-Вознесенском кафедральном соборе г.Великие Луки.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в епархии, за особым великопостным богослужением молились клирики собора, сотрудники епархиального управления и многочисленные прихожане.

По окончании богослужения епископ Сергий обратился к верующим с архипастырским словом.

В течение первых четырех дней поста владыка Сергий продолжит чтение Великого покаянного канона в храмах Великолукской епархии: 20 февраля - в храме Казанской иконы Божией Матери г.Великие Луки, 21 февраля - в Свято-Троицком кафедральном соборе г.Невеля, 22 февраля - в Свято-Тихоновском соборе г.Великие Луки. Начало великого повечерия с чтением Великого покаянного канона прп. Андрея Критского в 18.00.

В первые дни Великого поста, с понедельника по четверг первой седмицы, на великом повечерии читается покаянный канон святого Андрея Критского. Канон этот назван Великим как по множеству мыслей и воспоминаний, в нем заключенных, так и по количеству содержащихся в нем тропарей - около 250 (в обычных канонах их около 30). Для чтения на первой седмице поста канон разделяется на четыре части, по числу дней. В среду и четверг к Великому канону прибавляется несколько тропарей в честь преподобной Марии Египетской, пришедшей из глубокого духовного падения к высокому благочестию. Великий канон завершается тропарями в честь его творца - святого Андрея Критского.